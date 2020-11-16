Токаев высказался о казахстанской вакцине от коронавируса

Важнейшая задача Правительства – без проволочек запустить в производство отечественную вакцину.

Касым-Жомарт Токаев еще раз подчеркнул, что любые трудности и кризисы открывают окно возможностей. Есть уже впечатляющие успехи – две отечественные вакцины вошли в число перспективных мировых биопрепаратов и проходят клинические испытания, сообщает zakon.kz.

Важнейшая задача Правительства – без проволочек запустить в производство отечественную вакцину. Предстоит упростить порядок временной регистрации и завершить строительство завода для опытно-промышленного и промышленного производства вакцины. Мною достигнута договоренность с Президентом России о строительстве завода по производству российской вакцины. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект. Важно продолжить работу по всем направлениям обеспечения биологической безопасности. Такие меры принимают все развитые государства. До конца работы текущей сессии Парламента на рассмотрение депутатов необходимо внести проект Закона по биобезопасности, – сказал Глава государства.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!