Эффективность американской вакцины от коронавируса оценили почти в 95%

Вакцина может предотвращать заболевание COVID-19, в том числе в тяжелой форме, утверждают в компании Moderna.

Эффективность разрабатываемой американской биотехнологической компанией Moderna Inc. вакцины против коронавируса COVID-19 составляет на данный момент 94,5%, передает zakon.kz со ссылкой на сайт компании.

Moderna… сегодня объявила, что независимый совет по мониторингу... третьей фазы изучения ее возможной вакцины mRNA-1273 против COVID-19 уведомил Moderna, что испытания отвечают статистическим критериям, определенным в протоколе изучения эффективности, и эффективность вакцины (составляет) 94,5%, – говорится в заявлении.

Омечается, что в ходе испытаний в США при участии более 30 тысяч человек, заражение COVID-19 было выявлено (на промежуточном этапе) лишь у 95 человек. При этом 90 случаев пришлось на контрольную группу, представителям которой вместо mRNA-1273 вводилось плацебо.

Среди тех, кто действительно был вакцинирован, заразились только пять человек, что доказывает высокую эффективность вакцины. При этом среди пяти заболевших вакцинированных ни у одного заболевание не протекало тяжело, тогда как в контрольной группе тяжелых случаев насчитали 11.

Это поворотный момент в разработке нашей вакцины… Результат промежуточного анализа дал нам первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвращать заболевание COVID-19, в том числе в тяжелой форме, – сказал генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

В Moderna также отметили, что большинство участников испытаний перенесли вакцинацию без каких-либо заметных побочных последствий.

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