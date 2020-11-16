Глава Минздрава прокомментировал материнскую смертность во время пандемии

За период пандемии в стране зарегистрировано свыше 9 тысяч беременных инфицированных COVID-19 и пневмонией.

Министр здравоохранения Алексей Цой прокомментировал материнскую смертность во время пандемии, сообщает zakon.kz.

Несмотря на эпидситуацию, в стране отмечается положительная динамика демографический показателей: рост рождаемости составил 4,5% или на 20 тысяч больше новорожденных.

За период пандемии в стране зарегистрировано свыше 9 тысяч беременных инфицированных COVID-19 и пневмонией, что составило 7,5% из всего зарегистрированных случаев.

В период резкого подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в 3 квартале текущего года, отмечен значительный рост материнской смертности. Сегодня мы отмечаем стабилизацию ситуации. За последние два месяца случаев смерти беременных от коронавирусной инфекции COVID-19 не зарегистрировано, - сообщил А.Цой.

Для улучшения качества оказания медпомощи беременным, Министерством организован "Ситуационный акушерский центр", который ежедневно осуществляет мониторинг беременных, находящихся в тяжелом и критическом состоянии. Также разработаны и доведены до управлений здравоохранений клинический протокол диагностики и лечения "COVID-19 у беременных" и методические рекомендации "О порядке оказания медицинской помощи беременным и детям на время пандемии COVID-19".

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