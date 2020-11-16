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Локдаун удалось сдвинуть на один месяц - Цой

Пессимистический прогноз не состоялся благодаря принятым мерам.

Фото : buizness-fm16 ноября 2020, 19:44

В Казахстане, Южной Корее, Сингапуре, Новой Зеландии и Израиле вспышка коронавируса была взята под контроль. Об этом заявил министр здравоохранения Алексей Цой, сообщает zakon.kz.

Согласно информации ВОЗ, эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в различных странах развивалась по четырем основным сценариям, в зависимости от принимаемых мер.

Сравнение прогноза от 7 сентября и 10 ноября показывает, что эпидемиологическая ситуация в РК в течение двух последних месяцев развивается по оптимистическому прогнозу. То есть, пессимистический прогноз не состоялся благодаря принятым мерам, что позволило сдвинуть потенциальный локдаун при пессимистическом сценарии на один месяц, - сказал А.Цой.


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