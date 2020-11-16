Локдаун удалось сдвинуть на один месяц - Цой
Пессимистический прогноз не состоялся благодаря принятым мерам.
Фото : buizness-fm16 ноября 2020, 19:44
В Казахстане, Южной Корее, Сингапуре, Новой Зеландии и Израиле вспышка коронавируса была взята под контроль. Об этом заявил министр здравоохранения Алексей Цой, сообщает zakon.kz.
Согласно информации ВОЗ, эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в различных странах развивалась по четырем основным сценариям, в зависимости от принимаемых мер.
Сравнение прогноза от 7 сентября и 10 ноября показывает, что эпидемиологическая ситуация в РК в течение двух последних месяцев развивается по оптимистическому прогнозу. То есть, пессимистический прогноз не состоялся благодаря принятым мерам, что позволило сдвинуть потенциальный локдаун при пессимистическом сценарии на один месяц, - сказал А.Цой.
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