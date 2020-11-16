Около полумиллиона квадратных метров жилья сдали туркестанцам за 10 месяцев текущего года

Точное количество жилой площади составило 492,4 тыс. кв. метров.

На онлайн-брифинге для журналистов аким области Умирзак Шукеев рассказал, что фасады многоквартирных жилых домов в Туркестане облицовывают светлым мрамором и травертином, передает zakon.kz.

В административно-деловом центре города ускорились темпы жилищного строительства. 24 семиэтажных жилых дома будут построены до конца этого месяца.

До конца года новоселье отметят 1452 семьи, которые стоят в очереди на жилье. Большую часть мы предоставим многодетным семьям, работникам бюджетной сферы, людям с ограниченными возможностями и детям-сиротам, - подчеркнул Умирзак Шукеев.

В целом план ввода жилья в регионе составляет 595,7 тыс. кв. метров. Отметим, что за 10 месяцев текущего года уже заселены 406,4 тыс. кв. метров. Всего же в этом году в рамках жилищной госпрограммы "Нұрлы жер" за счет средств государственного бюджета на строительство 158 объектов выделено 36,6 млрд. тенге.

По итогам года сдадут в эксплуатацию 70 объектов. Всего по Туркестанской области в этом году реализуют 240 бюджетных инвестиционных проектов. В эту цифру входит строительство 77 объектов для органов государственной власти и внутренних дел, а также сфер образования, здравоохранения и культуры. - Все они будут сданы в этом году, - заверил Умирзак Шукеев.

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