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Путин рассказал Макрону о ситуации в Карабахе

Президенты России и Франции обсудили пути решения гуманитарных вопросов в регионе, сложившихся из-за боев.

Фото : пресс-служба Кремля16 ноября 2020, 20:55

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в понедельник, 16 ноября, рассказал о стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Владимир Путин информировал о предпринятых российской стороной активных посреднических усилиях, позволивших остановить кровопролитие и избежать новых жертв, а также о развертывании российского миротворческого контингента вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора. Отмечено, что заявление президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября выполняется, обстановка в регионе в целом стабилизировалась, - говорится в сообщении.

Главы государств отметили необходимость решить неотложные гуманитарные вопросы, связанные в том числе с возвращением беженцев, обеспечением условий для нормальной жизнедеятельности населения, восстановлением инфраструктуры, сохранением христианских храмов и монастырей.

Путин и Макрон также выразили "готовность к координации работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, Франции и США".

Кроме того, главы РФ и Франции обсудили вопросы совместного противодействия террористической угрозе. "


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