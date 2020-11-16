30 объектов и мероприятий запустят в рамках акции "Тәуелсіздікке тарту" в Алматинской области

Большое внимание ходу реализации стратегии Елбасы "Казахстан -2050" и пунктам послания Президента уделяет и глава Алматинской области, Амандык Баталов.

В целях реализации поручений Елбасы, за годы Независимости была проделана большая работа. Нурсултан Абишевич сделал большой акцент на создании современного прогрессивного государство с динамично развивающейся экономикой, где обеспечен мир и общественное согласие, передает zakon.kz.

В преддверие главных праздников страны, Президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев отметил, что наступает время разума, науки, знаний, труда. И в следующем году исполняется 30 лет нашей Независимости. Этот год должен пройти под эгидой экономических и политических реформ, цифровизации, защиты прав человека, развития здравоохранения и образования, а также защиты окружающей среды.

В связи с всемирной пандемией "COVID-19", текущий год выдался не легким. В соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Кемеловича, Правительством своевременно были приняты меры по защите населения и поддержке бизнеса. Благодаря этому социально-экономическая и политическая ситуация в Алматинской области оставалась стабильной и регион смог сохранить рост по всем ключевым направлениям.

Стоит отметить, что большое внимание ходу реализации стратегии Елбасы "Казахстан -2050" и пунктам послания Президента уделяет и глава Алматинской области, Амандык Баталов. В канун 30-летия Независимости нашей Республики, в регионе запланировано открытие около 100 социально-значимых объектов и проведение идеологических мероприятий. Об этом сообщил заместитель акима Алматинской области, Рустам Али на брифинге информационной площадки "JETISÝ MEDIA".

От лица Жетысуского края, мы хотим запустить акцию "Тәуелсіздікке тарту", с охватом 30 социально-значимых объектов и мероприятий в период с 16 ноября по 16 декабря. Важные для региона объекты будут открыты в рамках 5 социальных инициатив Елбасы и государственной программы "Дорожная карта занятости". Благодаря Независимости, в стране расширяются горизонты не только социальных объектов, но и предпринимательства. Новые производственные проекты запускаются в ведущих районах области. Цементный завод ТОО "Алацем" в Кербулакском районе, мощностью 1,2 млн тонн в год, модернизированные птицефабрики Илийского, Уйгурского района, Каскеленская солнечная электростанция мощностью 50 МВт , молочная ферма с проектной стоимостью 2,5 млрд тенге на 1 200 дойных коров, станут самыми крупными проектами нынешнего года, в преддверии Дня Независимости, - сказал Рустам Али.

Отметил он также, что особый акцент сделан на сельскую местность и дачные массивы. Речь шла о дальнейшем развитии Райымбекского района, который восстановлен Указом Елбасы Н.А.Назарбаева. Численность населения увеличилась и составила около 40 тыс. человек. И главной положительной чертой власти считают то, что район возвращается молодежь, которая работает во благо развития региона. Их уже более 2000. Именно здесь по словам заместителя главы региона будет сдана большая часть объектов в канун празднования Дня Независимости. Это около 82 жилых домов, административные здания и другие социальные объекты.

На контроле и дачные массивы. К примеру, на этой неделе, в рамках вышеуказанной акции для жителей дачных секторов "Шайкорган" и "Кызыл тас", в областном центре откроют два автомобильных моста, общей стоимостью 595 млн. тенге.

Не остается без внимания вопрос обеспечения местных жителей комфортными условиями жизни, который является приоритетным направлением политики главы области Амандыка Баталова.

На особом контроле обеспечение населения доступным жильем. С 16 ноября до конца года текущего года планируется ввести: 239 арендных дома на 446 квартир. 43 кредитных дома на 228 квартир. коммунальных 37 индивидуальных домов.Среди них есть и 248 коттеджей в коттеджном городке областного центра. К слову, к концу года более 711 семей региона на общую площадь 74,9 тыс.кв.м. станут счастливыми обладателями собственного жилья, - отметил Рустам Али.

Следует упомянуть и о спортивных комплексах. В рамках Послания Президента о развитии массового спорта и улучшении здоровья населения в Алматинской области ведется интенсивная работа по строительству 100 спортивных объектов. Например, в области уже действует 8 ФОК-ов и только до конца года будут сданы 7 новых спортивно-оздоровительных комплексов и спортивных площадок.

Отметим, что глобальная пандемия стала серьезным вызовом системе здравоохранения. Но, несмотря на это, Алматинская область с достоинством приняла вызов. В текущем году строятся 17 объектов. К концу года, в народное пользование будет сдано 13 врачебных амбулаторий в районах Алматинской области и откроется родильный дом на 100 коек с женской консультацией в Жамбылском районе.

Кроме того, спикер подчеркнул, что грандиозным событием для Жетысусцев станет открытие в областном центре бассейна олимпийских стандартов, который будет готов к концу текущего года. Уже сегодня он поражает своим архитектурным обликом и неповторимым стилем и в скором времени уникальный спортивный объект откроет большие перспективы в развитии водных видов спорта. Стоимость проекта составила более 11,4 млрд.тенге.

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