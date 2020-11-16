Волонтеры просят помощи у Токаева в деле об изнасиловании собак

Они считают, что дело хотят замять.

Нашумевшая история об изнасиловании собак в Нур-Султане получила продолжение, передает zakon.kz.

Зоозащитники просят помощи у президента. Волонтеры уверены, полицейские хотят замять дело и оставить насильников без наказания, говорится в сюжете AstanaTV.

Отмечается, что собаки в приюте сейчас уже резвы и дружелюбны. Хотя два месяца назад вздрагивали от любого шороха, тряслись и боялись людей. В сентябре жуткое преступление потрясло общественность. Четверых собак нашли изнасилованными в столичном изоляторе для отловленных животных. Два месяца волонтеры ждут наказания насильников. Но дело, говорят зоозащитники, будто спускают "на тормозах".

Конкретный человек, на которого я указывала следователю, но в допросе, в этом же ответе следователя, когда этого человека допрашивали, как-то это все звучит: "Это – не я. Я там работал до шести, меня там вечером не было". И следователь такой: Ну, ладно. Его (дело) пытаются откровенно "замять", потянуть время и потом просто закрыть, - сообщил глава фонда защиты животных "Стопотлов".

В полиции же говорят, следствие пока не завершилось. Поэтому делать выводы рано. При этом подробности расследования стражи порядка не разглашают.

Данный факт находится в производстве ДП по ст. 316 ч.1 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение, - заявила глава пресс-службы ДП Нур-Султана.

Волонтеры в беспристрастность расследования не верят. Поэтому зоозащитники намерены просить помощи у президента. Они уже написали письмо на имя главы государства и собирают подписи.

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