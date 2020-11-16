Возле Сицилии пробудися вулкан
Взрыв в кратере вулкана вызвал выброс высокого облака лавы и "дождь" из пепла на острове Стромболи.
Фото : ansa.it16 ноября 2020, 21:51
На острове Стромболи к северу от итальянского острова Сицилии 16 ноября активизировался вулкан, передает zakon.kz со ссылкой на ANSA.
Зафиксирован мощный взрыв и выброс высокого столба пепла. В результате взрыва произошел выброс высокого облака и "дождя" из пепла, который осел на территории близлежащих населенных пунктов.
По данным обсерватории Этны - национального института геофизики и вулканологии, взрыв сопровождался оползневыми явлениями.
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