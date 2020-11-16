Навальный подал в суд на Пескова

Оппозиционер потребовал от пресс-службы Кремля опровергнуть слова Пескова о том, что он якобы работал со специалистами ЦРУ.

Оппозиционер Алексей Навальный подал иск о защите чести и достоинства против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

В иске утверждается, что Песков якобы распространил сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Навального.

Речь идет о двух заявлениях пресс-секретаря президента. В частности, Песков говорил, что с Навальным "работают специалисты ЦРУ" и "все, что он озвучивает, — это то, что ему вкладывает в уста эта организация".

Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами — СВР, ГРУ и другими спецслужбами, — сказал Песков. Его слова были опубликованы ТАСС в материале от 1 октября.

Навальный требует от Пескова опубликовать на официальном сайте Кремля kremlin.ru опровержение в течение десяти дней, после того как решение суда вступит в силу.

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