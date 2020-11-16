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Главный тренер сборной Казахстана по футболу покинет свой пост

Федерация футбола не будет продлевать его контракт.

Фото : Казахстанская федерация футбола16 ноября 2020, 23:26

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек покинет свой пост после матча Лиги нацией с Литвой, передает zakon.kz со ссылкой на meta-ratings.kz.

Федерация футбола страны не будет продлевать контракт с чешским специалистом. Билек возглавил сборную в 2019 году. Под его руководством национальная команда заняла пятое место в группе отборочного турнира Евро-2020.

Сейчас же в Лиге наций-2020 сборная Казахстана, выступающая в Лиге С, за тур до конца занимает последнее место в группе с четырьмя очками.


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