Главный тренер сборной Казахстана по футболу покинет свой пост

Федерация футбола не будет продлевать его контракт.

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек покинет свой пост после матча Лиги нацией с Литвой, передает zakon.kz со ссылкой на meta-ratings.kz.

Федерация футбола страны не будет продлевать контракт с чешским специалистом. Билек возглавил сборную в 2019 году. Под его руководством национальная команда заняла пятое место в группе отборочного турнира Евро-2020.

Сейчас же в Лиге наций-2020 сборная Казахстана, выступающая в Лиге С, за тур до конца занимает последнее место в группе с четырьмя очками.

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