Двух братьев-живодеров задержали в Алматинской области

На счету у мужчин не менее десяти замученных кошек и собак.

В Алматинской области полицейские задержали двух психически нездоровых братьев за жестокое обращение с животными, передает zakon.kz.

Согласно данным МВД РК, 4 ноября в дежурную часть Талгарского РУП обратилась 23-летняя жительница поселка Панфилова о том, что кто-то в их селе издевается над бродячими собаками и кошками, мучает их и убивает. В результате принятых мер, в течение суток участковый инспектор полиции Талгарского РУП задержал двух братьев в возрасте 29 и 37 лет.

В ходе следствия установлено, что на счету у мужчин не менее десяти замученных кошек и собак. Как оказалось, оба брата являются психически нездоровыми и состоят на учете в психоневрологическом учреждении.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 316 части 2 УК РК “Жестокое обращение с животными”.

В настоящее время решается вопрос об их помещении в специальный центр психического здоровья.

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