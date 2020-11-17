Азербайджан начал поставки газа в Европу

Газотранспортная система протяженностью 878 километров пересекает Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию.

Трансадриатический трубопровод (TAP), построенный для транспортировки газа из Азербайджана в страны Евросоюза, введен в коммерческую эксплуатацию, передает zakon.kz со ссылкой на сайт проекта.

Спустя почти четыре с половиной года после начала строительства газопровода в Салониках (Греция), работы перешли на стадию коммерческих операций по поставкам газа по газотранспортной системе TAP, – говорится в сообщении TAP AG.

Ожидается, что европейские потребители получат газ по этому газопроводу до конца нынешнего года.

Газотранспортная система протяженностью 878 километров пересекает Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию. Она будет использоваться для транспортировки газа с месторождения Шах Дениз II в Каспийском море.

TAP – это европейский участок Южного газового коридора, по которому ежегодно будет транспортироваться 10 млрд кубометров газа из Азербайджана на несколько рынков Европы. Пропускная способность газопровода – 20 млрд кубометров в год.

Он соединяется с Трансанатолийским газопроводом (TANAP) на турецко-греческой границе.

TAP будет способствовать поставкам газа в страны Юго-Восточной Европы. Общая протяженность Южного газового коридора составляет 3500 км, а стоимость проекта оценивается в $40 млрд.

Акционерами Трансадриатического газопровода являются британская ВР (20%), азербайджанская SOCAR (20%), итальянская Snam (20%), бельгийская Fluxys (19%), испанская Enagas (16%), швейцарская Swis Axpo (5%).

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