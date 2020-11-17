Рамзан Кадыров решил заменить персонажей Marvel чеченскими героями
Кадыров раскритиковал изображения супергероев на стенах.
Фото : вконтакте17 ноября 2020, 07:11
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил заменить изображения персонажей киновселенной Marvel в детском игровом центре историческими чеченскими героями, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Он заявил об этом в ходе инспекции нового жилого комплекса в городе Курчалой, видеозапись опубликована на его странице во "ВКонтакте".
Кадыров раскритиковал изображения супергероев на стенах.
Это же фантазия, а у нас есть настоящие герои — в истории нашей религии и чеченского народа. Надо убрать этих и нарисовать наших, исторически настоящих, — сказал Кадыров.
На стенах были изображены персонажи "Мстителей", снятых по мотивам комиксов Marvel. В частности, на стенах детского центра были нарисованы Тор, Капитан Америка, Человек-паук и Железный Человек.
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