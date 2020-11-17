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Казахстан и Кыргызстан намерены устранить барьеры при грузоперевозках на границе

Заместитель МИД КР обратился к казахстанской стороне с просьбой принять соответствующие меры по урегулированию вопросов на границе.

Фото : gov.kg17 ноября 2020, 08:13

Первый заместитель министра иностранных дел КР Нуран Ниязалиев 16 ноября принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан (РК) в Кыргызстане Кайрата Нурпеисова, сообщает zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, в ходе встречи стороны уделили особое внимание вопросам беспрепятственного прохождения грузоперевозчиков кыргызско-казахстанской государственной границы. Отмечается, что Нуран Ниязалиев обратился к казахстанской стороне с просьбой принять соответствующие меры по урегулированию вопросов на границе, связанных с необходимостью сдачи анализов водителям, осуществляющим двусторонние и транзитные автомобильные перевозки и предоставлении справки с результатом теста на COVID-19.

Стороны, отмечая важность создания благоприятных условий для предпринимателей/сельхозпроизводителей и потребителей Кыргызстана и Казахстана, пришли к пониманию о необходимости устранения существующих барьеров в данной сфере, с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией в странах и регионе, - говорится в релизе внешнеполитического ведомства.

Напомним, в начале ноября Казахстан усилил ограничительные меры на государственной границе на фоне роста заболеваемости в ряде областей страны.


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