В Алматы выпало до 5 см снега, в уборке задействовано полтысячи техники

По состоянию на 06.00 утра 17 ноября использовано 5272 тонны противогололедных материалов.

В Алматы за минувшую ночь выпало до 5 см снега, сообщает zakon.kz.

С 17.00 часов 16 ноября в городе Алматы началось выпадение снега, который завершился в 04.20 утра 17 ноября. В городе выпало 4-5 см снега, в горных районах — 8-10 см., - говорится в сообщении акимата города.

В целях предупреждения гололедных явлений с начала выпадения снега производилась посыпка противогололедными материалами дорог, перекрестков, съездов транспортных развязок, а также сметание снега.

В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

В ночной период выход техники составил 498 единиц, в том числе 155 пескоразбрасывателей и 490 дорожных рабочих. На 17 ноября выход техники — 549 единиц, дорожных рабочих — 1298 человек.

По состоянию на 06.00 утра 17 ноября использовано 5272 тонны противогололедных материалов.

Продолжаются работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов, надземных переходов, парков, скверов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!