Кредит для многодетной семьи

Порядка 700 акмолинцев смогли развить свой бизнес благодаря Программе "Еңбек".

Семья Кобылбаевых из села Кенесары Бурабайского района расширяет бизнес и строит планы на будущее. В этом им помогла государственная программа "Еңбек".

Девять лет назад Мурат и Орынбасар взяли в свой дом двенадцать детей. Дружной семьей под одной крышей живут казахи, русские, турки и украинцы. И если раньше это были маленькие заботы, то теперь дети подросли, увеличились и расходы.

Старшей уже 21 год, младшему - десять, четверо ребят - студенты. Мама признается: в день уходит килограмм масла, а папа добавляет, что для онлайн-обучения понадобились разом тринадцать смартфонов.

Ранее семья уже получала кредит в Фонде финансовой поддержки сельского хозяйства на покупку лошадей. Теперь для расширения подворья приобрели тринадцать коров.

Толеген по национальности русский, прекрасно знает казахский язык. Когда пришел в семью вместе с братом, был совсем маленьким, сейчас учится в 11 классе. Мечтает быть учителем, пока же помогает родителям управляться по хозяйству.

Условия кредитования в Фонде стали лучше: каникулы по выплатам увеличили до двух лет, до 4 % снижена ставка для многодетных семей. Сейчас мы сами обеспечиваем себя основными продуктами. В планах довести маточное поголовье до двадцати. Это хорошая возможность для сельчан, не нужно ходить по инстанциям и ждать помощи, надо просто работать, - говорит Мурат Кобылбаев.

По словам главы семьи, дети понимают пользу животноводческого бизнеса, у всех есть свои планы и мечты.

Порядка 700 акмолинцев смогли развить свой бизнес благодаря Программе "Еңбек". На микрокредитование сельских предпринимателей в области выделено более 2,8 миллиарда тенге, средства выданы в полном объеме, - говорит директор Акмолинского областного филиала Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства Муратбек Каражигитов.

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