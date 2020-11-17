Что даст экономике Казахстана обязательная маркировка товаров
С введением обязательной маркировки товаров дополнительно 58 млрд тенге поступит в бюджет.
Фото : Vademec.ru17 ноября 2020, 10:41
Председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев рассказал о плюсах введения обязательной маркировки для экономики Казахстана, передает корреспондент zakon.kz.
Среди основных плюсов можно выделить снижение теневого рынка на 50% до 2025 года, что приведет к дополнительным поступлениям в бюджет до 2025 года в сумме 58,4 млрд тенге, в том числе по алкогольной продукции - 19,4 млрд тенге, табачной продукции - 3 млрд тенге, обувной продукции - 24,5 млрд тенге, лекарственным средствам - 2,1 млрд тенге, молочной продукции - 2 млрд тенге и легкой промышленности - 7,4 млрд тенге, - сказал глава "Казахтелекома" на заседании правительства.
Кроме того, введение цифровой маркировки на ряд товаров позволит бизнесу повысить производительность, усовершенствовать логистические схемы, нарастить долю рынка и в конечном счете увеличить выручку.
Так, прирост выручки легального бизнеса до 2025 года составит 336,5 млрд тенге, в том числе по алкогольной продукции - 80,7 млрд тенге, табачной продукции - 7,8 млрд тенге, обувной продукции - 149,5 млрд тенге, лекарственным средствам - 43,4 млрд тенге, молочной продукции - 16,5 млрд тенге и легкой промышленности - 38,6 млрд тенге, - отметил Куанышбек Есекееев.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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