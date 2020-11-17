Менеджер Хабиба ведет казахстанца к дебюту в UFC

Дебют может состояться совсем скоро.

Казахстанский боец смешанных единоборств, выступающий в полулегком весе, Арман Оспанов до конца 2020 года может дебютировать в UFC, передает zakon.kz.

Информацией поделился в своем Instagram российский журналист Игорь Лазорин.

Арман Оспанов в настоящее время находится в США. Ему делают рабочую визу. До начала 2021 года он может дебютировать в UFC, если все будет быстро завершено", - написал Лазорин.

Известно, что менеджером Оспанова является Али Абдель-Азиз. Среди его клиентов известный российский боец Хабиб Нурмагомедов, после недавнего боя с американцем Джастином Гэтжи объявивший о завершении карьеры.

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