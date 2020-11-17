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Почему детей из регионов с низким уровнем КВИ не возвращают в школы 

Заболеваемость коронавируса за последние месяцы значительно выросла.

Фото : azh.kz17 ноября 2020, 13:29

Все прописанные в нормативно-правовых актах правила в школе могут не дать результатов, чтобы вернуть уроки в стандартном формате, заявила на брифинге председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

Если вы обратили внимание, то нахождение региона в зеленой, желтой и красной зонах - это движущаяся ситуация, которая нами мониторируется ежедневно. Регион, который сегодня находится в зеленой зоне, он может уже завтра оказаться в желтой зоне, — объяснила Есмагамбетова.

Она напомнила, что заболеваемость коронавируса за последние месяцы значительно выросла независимо от того, какой регион находится в одной из трех зон.

Все правила, которые прописаны в нормативно-правовых актах и направлены на предупреждение передачи инфекции, на предупреждение распространение коронавируса, в школе они не дадут результата, если не будут выполняться. Вы, наверное, согласитесь, что быть уверенными, что дети в школе будут выполнять все эти требования, достаточно сложно, в силу своего поведения, в силу своего развития. Дети подвержены не исполнению правил. Все школы с учетом климатических условий очень сложно проветривать. Естественно, окна не будут открываться, только работа вентиляции может обеспечить безопасные условия. Это невозможно в нынешних погодных условиях. Учитывая все эти меры принимается решение, — объяснила Есмагамбетова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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