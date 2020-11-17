Дом ремесленников откроют в столице 

Сегодня в столице также работают несколько НПО по возрождению казахских традиционных ремесел.

Дом ремесленников откроют в Нур-Султане. Такое поручение в ходе IX Гражданского форума "Общество и государство: 30 лет партнерства и развития "Birgemiz" озвучил заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен.

Проект будет реализован в рамках программы "Рухани жангыру" и должен быть направлен на социальную адаптацию, получение навыков на курсах и – обеспечение постоянной занятости. Формирование современного сознательного поколения и воспитание личности в условиях глобализации – одна из основных задач на сегодня, – сказал Бахтияр Макен.

Отметим, что сегодня в столице также работают несколько НПО по возрождению казахских традиционных ремесел. Это ОО "Астана-Береке" и ОФ "Путь мастерства". Организации проводят бесплатные кружки рукоделия для учащихся столичных школ. Также ремеслу на бесплатной основе обучаются многодетные матери, дети с особыми потребностями, люди из малообеспеченных семей. Они учатся работе с тканью и деревом, ювелирными изделиями.

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