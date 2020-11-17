Право на жизнь. Как выхаживают самых крошечных казахстанцев

Самое главное - наладить контакт с родителями ребенка.

17 ноября во всем мире отмечается Международный день недоношенных детей, призванный повысить осведомленность о преждевременных родах и привлечь внимание к этой проблеме. По данным ВОЗ за 2012 год, ежегодно на планете рождаются около 15 миллионов недоношенных детей. Рожденные раньше срока, они составляют самую большую группу больных детей. Преждевременные роды являются причиной почти половины всех случаев смерти новорожденных в мире.

Заведующая отделением интенсивной терапии новорожденных и патологии Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии, врач высшей категории Гульаим Байканатова рассказала zakon.kz, как медики борются за жизнь самых крошечных граждан нашей страны.

По ее словам, недоношенным считается ребенок считается родившийся до окончания 37 недели беременности. Шансы на его выживание зависит от качества медицинской помощи, которая оказывается в специализированных перинатальных центрах.

В нашем центре ежегодно проходит около 3300-3600 родов. Из них около 200 - преждевременные. Из этого количества около 7% - недоношенные дети с экстремально низкой массой тела (от 500 до 1000 грамм) и около 15% с очень низкой массой (от 1000 до 1499), - пояснила она.

Среди распространенных факторов риска преждевременных родов - многоплодная беременность, предыдущие преждевременные роды, тяжелые экстрагенитальные заболевания, заболевания и инфекции репродуктивных органов у женщин, сахарный диабет, высокое артериальное давление, неблагоприятные факторы образа жизни и другие.

В этих случаях есть шанс рождения недоношенного ребенка с недоразвитой системой органов, сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности, линии желудочно-кишечного тракта. Также могут наблюдаться ухудшения когнитивных и неврологических функций - бывают проблемы со слухом и зрением.

Рождение малыша раньше срока всегда неожиданность и испытание для семьи. Поэтому с родителями проводятся занятия, сейчас очень много школ для мам. Там занимаются обучением - как ухаживать за ребенком, учат приемам экстренной помощи.

Гульаим Байканатова рассказала, что процесс выхаживания проходит в два этапа.

Чаще женщины с преждевременными родами поступают в перинатальные центры. Первый этап - детская реанимация. После первичной реанимации ребенка переводят в отделение интенсивной терапии или же в детскую реанимацию. Здесь они сразу помещаются в условия кувеза - в простонародье их называют "инкубаторами". Это специальные "контейнеры", которые снабжены аппаратами ИВЛ. Дети, у которых отсутствует или слабовыраженный сосательный рефлекс, первые несколько недель получают пищу через назогастральный зонд. или же через периферические парентеральные катетеры, - объяснила она.

Недоношенным детям нужно особое питание - используется сцеженное материнское молоко, в некоторых случаях специальные смеси. В кувезах соблюдается условие влажности воздуха - около 70%. Иногда кувезы снабжены водяными матрацами, которые приближают условия к внутриутробному. С помощью многочисленных проводов ребенок подсоединен к мониторам. Проводится круглосуточный и регулярный мониторинг жизненно важных функций организма, регулярно проводятся анализы. Все эти показатели регистрируются.

Время пребывания в стационаре зависит от степени недоношенности и общего состояния малыша. Когда он сам самостоятельно может дышать и отпадает необходимость в ИВЛ, тогда ребенка переводим на второй этап выхаживания, где дети так же помещаются в кувезы. Если ребенок удерживает температуру тела, его могут перевести в условия открытого реанимационного столика. Там тоже ведется термоконтроль обязательно. Ребенок находится в кувезе до тех пор пока не сможет самостоятельно поддерживать температуру тела и обходиться без ИВЛ, - пояснила Гульаим Байканатова.

Процесс выхаживания малышей очень емкий и не существует конкретных сроков.

В течение всего времени наблюдения за ребенком, родителям даются рекомендации по подготовке своего дома к прибытию малыша. В квартире должна быть определенная температура и уровень влажности, у ребенка обязательно должна быть своя кроватка.

Врач высшей категории подчеркнула, что женщина должна быть готова к беременности. Разговоры и обучение должно проводиться с раннего возраста на уровне женской консультации.

Бывает, что женщина, имеющая ту или иную патологию может иметь противопоказания к беременности. Многие это игнорируют, у них идея - родить и стать матерью. Игнорируя рекомендации, они идут на подготовку к беременности и в этом плане они не очень информированы. Все должно начинаться с женской консультации - можно ли беременеть и как к ней готовиться. У нас многие приходят с противопоказаниями, с онкологией, с тяжелой экстрагенитальной патологией и они даже не знают об этом. Рождаются недоношенные дети и родители сталкиваются с последствиями, - пояснила она.

По ее словам, в таких случаях врачи оговаривают все возможные сценарии развития ребенка и способы лечения. Родители должны уделять внимание и наблюдаться у специалистов. Во многих перинатальных центрах имеются кабинеты катамнеза, где малыша осматривают неврологи, педиатры, хирурги, окулисты и другие.

Они должны наблюдаться в течение года обязательно, может даже и в последующих. Потому что бывают очень много осложнений которые дадут о себе знать в будущем во взрослой жизни, - рассказала она.

К слову, технологии и навыки докторов заметно улучшились, по сравнению с 90-ми и 00-ми годами.

С 2012 года когда мы перешли на критерии живорожденности. У нас по сравнению с 90-ми не было такого оборудования, которое мы имеем сейчас. Мы научились выхаживать детей с ЭНМТ - 50-60%. Произошел большой прорыв в медицине, особенно в Казахстане. Мы получили колоссальный опыт при работе с детьми и развеяли большинство мифов по недоношенным детям, - отметила Гульаим Байканатова.

С недоношенными детьми работают особые врачи, продолжила она. На их плечах большая нагрузка и ответственность за жизни маленьких пациентов. Работа требует колоссальной и максимальной концентрации.

Принимая участие в лечении, врачам важно наладить взаимодействие с родителями малышей. Они тоже находятся в состоянии стресса и депрессии, читают много литературы ненужной, ведь сейчас все доступно в Интернете. Чтобы выходить ребенка обязательно нужно наладить контакт с родителями. Необходимо психологическое взаимопонимание, чтобы мы понимали друг друга и работали командой. Это благоприятно действует на ребенка, - рассказала Байканатова.

Врачи в перинатальных центрах тратят свои личные ресурсы, и некоторые могут столкнуться с профессиональным "выгоранием" из-за потери ребенка.

Хоть мы и выхаживаем 50-60% детей с ЭНМТ, но случаются и летальные исходы. С каждым ребенком мы тоже умираем, - подчеркнула она.

Несмотря на это, бывают и радостные моменты. В одном случае у семейной пары родился ребенок раньше срока.

Это была пятая беременность, четыре закончились летальным исходом. Мы привезли ребенка в отделение реанимации. Следом забежал его отец со слезами на глазах, он умолял спасти ребенка. У них была ситуация на грани развода. Тогда мы увидели мужчину со слезами, который с большой любовью относится к своей жене и ребенку. Диагноз у маленького пациента угрожал для жизни, шансы были нулевые. Мы приложили все усилия, возможные и невозможные, и выходили малыша, - вспомнила Гульаим Байканатова.

Через два года родители приехали в больницу для осмотра у специалистов.

Семья была счастлива, да и мы тоже. Имя ребенку тоже дали врачи. Таких случаев очень много, самое главное найти контакт с родителями. В этом случае мы одной командой помогаем недоношенному ребенку, - заключила она.

Читайте также: Чем позже родить, тем больше рисков - врач репродуктолог

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!