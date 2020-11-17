Новые ограничения начали действовать в Костанайской области

В частности Костанай и Рудный закрыты на карантин.

Накануне на заседании оперативного Штаба по недопущению роста короновирусной инфекции под председательством акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова было озвучена необходимость закрытия двух городов области,передает zakon.kz.

Два города пока закрыли на одну неделю, соответсвующее постановление подписал главный санитарный врач области Владимир Нечитайло и оно вступило в силу.

На специально организованном брифинге Владимир Нечитайло дал разъяснения по усилению карантинного режима, в основном они касаются въезда и выезда в Костанай и Рудный.

Стоит отметить, что передвижение в эти города будет осуществляться только по справкам с места работы, сотрудникам при себе необходимо иметь справку с места работы, она может быть свободного образца и заверена печатью.

В связи с многочисленными, грубыми нарушениями карантинных мер со стороны жителей области оперативным штабом было принято решение о усилении карантинных мер сроком на одну неделю- отметил он. - Так, запрещается работа крытых спортивных залов, фитнес залов, спортивно-оздоровительных центров, в объектах общественного питания допускается присутствие за одним столом не более четырех человек, запрещается работа бассейнов в том числе банях и саунах, не допускается работа магазинов по продаже автозапчастей в выходные дни, запрещается работа детских кружков, секций, будут ограничена работа санаториев и баз отдыха.

Владимир Нечитайло напомнил, что данные меры вынуждены и необходимы для стабилизации ситуации с короновирусной инфекцией.

Что касается ограничения въезда и выезда на территорию Костаная и Рудного пояснения по этому поводу дал заместитель начальника управления МПС ДП Костанайской области, подполковник полиции Виталий Цой:

Хочу отметить, что жителям разрешается передвигаться из одного района в другой по территории области, ограничения касаются въезда в два города и за пределы региона. Разрешается передвигается тем кто выезжает по медицинским показателям, а также транзитным пассажирам и перевозчикам груза, транспортные средства перевозящие работников вахт, также можно выезжать в загородные дома и дачи при предъявлении правоустанавливающих документов. Также беспрепятственно могут въехать и выехать на территорию области ее жители, либо вернуться домой жители других областей.

Новым отграничения вступили и для такси теперь запрет на их работу касается всей территории области с 22.00 до 6 утра. К слову, полностью запрещена работа всего междугороднего автотранспорта. К нему не относятся только автобусы, которые обслуживают поселок Заречный, Альжанка, Садовое и город Тобыл.

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