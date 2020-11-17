В Атырау подвели итоги трудового сезона отрядов "Жасыл ел"

В регионе за последние пять лет в рамках проекта "Жасыл ел" было обеспечено работой около 8000 молодых людей.

В Атырау состоялась церемония закрытия XVI трудового сезона "Жасыл ел". Принявшая участие в праздничном собрании заместитель акима области Бакытгуль Хаменова наградила группу молодых людей, которые вошли в число лучших бойцов трудовых отрядов, сообщает zakon.kz со ссылкой на службу коммуникации Атырауской области.

В ходе своего приветственного слова Бакытгуль Хаменова обратила внимание на важность трудовых отрядов "Жасыл ел" в сфере занятости молодежи.

Программа "Жасыл ел" важна для подрастающего поколения, она дает не только необходимые знания из области экологии будущим поколениям, но и воспитывает в них трудолюбие и патриотизм. Таким образом, молодые люди эффективно и с пользой проводят свое свободное время и служат на страже чистоты своего любимого города. Отрадно, что с каждым годом количество жасылелевцев растет. В нашем регионе имеется много проектов и возможностей для дальнейшего развития молодежи. Правильно ими воспользоваться - обязанность каждого молодого человека, - сказала Бакытгуль Хаменова.

Затем заместитель акима области наградила группу молодых людей, проявивших активность в течение всего трудового сезона в номинациях "Лучший проект", "Лучший командир", "Лучший специалист по СМИ", "Лучший штаб", "Лучший работодатель", "Прорыв года", "Лучший боец".

Отметим, что в регионе за последние пять лет в рамках проекта "Жасыл ел" было обеспечено работой около 8000 молодых людей. В 2020 году было трудоустроено 1004 человека. Из них 294- из областного центра, 710- из районов.

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