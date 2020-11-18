116 отечественных "скорых" переданы медикам Восточного Казахстана

Кареты скорой помощи "Газель" поставила группа компаний "Вираж".

Медикам Восточного Казахстана были переданы 116 новых автомобилей скорой помощи "Газель", которые были собраны на мощностях завода СемАЗ - автосборочного предприятия Группы компаний "Вираж".

Транспорт передан в рамках Дорожной карты по обновлению санитарного транспорта Казахстана.

Автомобили скорой медицинской помощи "Газель" зарекомендовали себя, как удобные и надежные машины, обладающие высокими ходовыми качествами, что позволяет использовать их как в городских условиях, так и в сельской местности, - подчеркнул Ермек Ескергенов, генеральный директор компании "Вираж".

Автомобили скорой помощи "Газель" – это, по сути, передвижные медицинские пункты, которые в зависимости от назначения и оснащения выпускаются в трех категориях: А, В и С.

Компания "Вираж" передала станциям скорой помощи Восточного Казахстана 6 санитарных полноприводных автомобилей Газ "Соболь 4х4", предназначенных для перевозки больных, обслуживания пунктов скорой помощи и эвакуации пострадавших. Также были переданы 110 "скорых" на базе Газель NEXT, из которых 4 относятся к классу "А" для транспортировки пациентов, предположительно не являющихся экстренными пациентами, 82 автомобиля класса "В" - для проведения лечебных мероприятий силами врачебной бригады и оказания экстренной медицинской помощи, а также 24 реанимобиля, относящийся к классу "С".

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