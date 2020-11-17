Токаев обсудил с директором секретариата СВМДА намечающийся в 2022 году саммит

Президент подтвердил готовность Казахстана придать новый импульс работе Совещания.

Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного Исполнительного директора секретариата СВМДА Кайрата Сарыбая, передает zakon.kz.

Во время беседы были рассмотрены приоритеты Казахстана на посту председателя СВМДА в 2021-2022 гг. Глава государства акцентировал внимание на задачах, связанных с институциональным развитием Совещания и повышением его роли в обеспечении региональной и глобальной безопасности в условиях обострившихся вызовов и угроз. Президент также призвал к укреплению сотрудничества с другими международными структурами, сообщается на сайте Акорды.

Кайрат Сарыбай отметил, что с момента своего образования СВМДА сформировалось в качестве авторитетной и активной организации. Руководитель секретариата проинформировал главу государства о работе по реализации положений Декларации стран-членов Совещания, принятой на саммите в Душанбе.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам подготовки к предстоящим мероприятиям, в частности, к VI саммиту СВМДА, который пройдет в Казахстане в 2022 году.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность Казахстана придать новый импульс работе Совещания и заявил о полной поддержке усилий, направленных на реализацию общих целей, стоящих перед государствами-участниками и секретариатом.

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