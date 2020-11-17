Олимпийский чемпион может сесть в тюрьму на 20 лет

Кипруто, как утверждается, имел половые отношения с 15-летней несовершеннолетней девушкой 20 и 21 октября и был впервые арестован 11 ноября.

Олимпийский чемпион по бегу с препятствиями стиплчес Консеслус Кипруто из Кении был обвинен в половом сношении с 15-летней девушкой и был освобожден под залог в понедельник после того, как не признал себя виновным, передает zakon.kz.

По информации СВС, 25-летний Кипруто был обвинен в так называемом "осквернении". По кенийскому законодательству это половое сношение с несовершеннолетней. Из-за возраста девочки Кипруто грозит как минимум 20 лет тюремного заключения в случае признания спортсмена виновным в сексуальных преступлениях.

Издание сообщает, что на суде Кипруто был одет в красный свитер, на голове капюшон. Так он пытался скрыть свое лицо от фотографов в здании суда. На нем тоже была маска из-за коронавируса. Сотрудники полиции, сопровождавшие Кипруто в суд, пытались помешать журналистам фотографировать его. Он был освобожден под залог в размере 1800 долларов США.

Кипруто, как утверждается, имел половые отношения с 15-летней несовершеннолетней девушкой 20 и 21 октября и был впервые арестован 11 ноября. Кенийские СМИ сообщили, что девушка исчезла из своего дома и оставалась в доме Кипруто в течение 3 дней.

Кипруто мог бы утверждать, что несовершеннолетняя обманула его, заставив поверить, что ей больше 18 лет, или что он обоснованно полагал, что ей больше 18 лет. Но на деле в понедельник он не привел никаких аргументов в свою защиту, кроме отрицания обвинения.

Кипруто выиграл золото в беге на 3000 метров с препятствиями на Олимпийских играх в Рио в 2016 году. После этого он одержал несколько побед на чемпионатах мира в 2017 и 2019 годах.

В этом сезоне он не выступал. Он отказался от участия в турнире Бриллиантовой лиги в Монако в августе после положительного результата теста на коронавирус.

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