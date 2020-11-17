Вопросы усиления общественного контроля обсудили в ходе IX Гражданского форума

C целью реализации одного из принципов деятельности общественных советов – публичности – необходимо активно использовать интернет-ресурсы госорганов.

Сегодня в Нур-Султане состоялся IX Гражданский форум, на котором были обсуждены вопросы усиления мониторинга со стороны НПО и общественников в решении социально значимых вопросов. Как отметили в ходе выступления активисты, необходимо продолжать работу по повышению качества оказываемых государственных услуг, сообщает zakon.kz.

С целью выявления потребностей и интересов населения, его социальных групп общественным советам необходимо выстроить активное взаимодействие с гражданами, представителями институтов гражданского общества, экспертами, представителями научной и творческой интеллигенции, руководителями предприятий, учреждений и организаций. Также следует организовывать консультации с общественностью в форме публичного обсуждения и изучения общественного мнения. Необходимо планировать данные консультации, определять приоритетные сферы деятельности и основные направления работы, – сказал в ходе выступления директор ЧУ "Integrity Astana" Жанат Нургалиев.

По словам заместителя акима столицы Бахтияра Макена, с целью реализации одного из принципов деятельности общественных советов – публичности – необходимо активно использовать интернет-ресурсы госорганов.

Глава государства в своем Послании отметил необходимость принятия Закона "Об общественном контроле", призванного обеспечить открытость и подотчетность обществу государственных органов и квазигосударственного сектора. Нужно создать необходимые условия для общественного мониторинга деятельности субъектов естественных монополий, проводить системную работу по своевременному размещению в открытом доступе понятной и достоверной информации и определить круг ответственных должностных лиц, – сказал Бахтияр Макен.

Кроме того, в ходе обсуждений был затронут проект "Бюджет участия". По данному направлению внесено предложение разработать сервисную базу по методу "Один дом – одно объединение – один счет" на базе открывшегося Центра жилья.

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