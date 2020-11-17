OPPO представила концептуальные гаджеты на конференции INNO DAY 2020

С помощью инноваций компания надеется построить мир доброты и технологий.

Компания OPPO прыгает в будущее. Один из крупнейших мировых производителей смартфонов провел в Шэньчжэне конференцию INNO DAY 2020 "Прыжок в будущее". Компания представила концепцию "Технологии для человечества, доброта для мира", стратегию развития "3 + N + X". Показали также и три новых продукта.

Тони Чен, основатель и генеральный директор OPPO, сообщил:

OPPO использует технологии, чтобы дать людям возможность запечатлеть красоту вокруг них и дать волю их воображению, тем самым помогая каждому получить от жизни максимум удовольствия.

Цифра 3 в названии концепции "3 + N + X" означает три базовых составляющих технологий – оборудование, ПО и сервисы. N - это возможности новых технологий OPPO. "X" относится к передовым технологиям и стратегическим ресурсам: это, например, технология скоростной зарядки, которая значительно улучшает взаимодействие с пользователем.

В ходе мероприятия OPPO также представила три концептуальных продукта. В смартфоне с раздвижным экраном OPPO X 2021 используются три запатентованные технологии компании: Roll Motor, плата 2-в-1 и высокопрочный ламинатный экран Warp Track. OLED-дисплей гаджета может о меняться от 6,7 дюйма до 7,4 дюйма.

OPPO AR Glass 2021 – это сверхлегкие AR-очки. Внутри множество датчиков, очки взаимодействуют со смартфоном, могут управлять аплпетами с помощью жестов, что позволяет обеспечить органичные взаимодействия в мире AR.

Приложение CybeReal AR основано на технологии пространственных вычислений в реальном времени, оно обеспечивает определение положения в пространстве и распознавание различных сцен.

OPPO INNO DAY успешно проводится два года подряд. Тони Чен подчеркнул, что с помощью инноваций компания надеется построить мир доброты и технологий.

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