Борьбу с терроризмом и экстремизмом обсудили в Акорде
Следующее заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ пройдет в 2021 году в Таджикистане.
Асет Исекешев принял участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, передает zakon.kz.
Пресс-служба Акорды сообщает, что помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев принял участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое состоялось 17 ноября в формате видеоконференции (учитывая председательство Российской Федерации в ОДКБ в 2020 году, заседание планировалось провести в Москве).
В мероприятии также участвовали Секретари Совета Безопасности России Николай Патрушев, Армении Армен Григорян, Кыргызстана Рыскелди Мусаев, Таджикистана Насрулло Махмудзода, а также заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси Михаил Пузиков и Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам международной и региональной безопасности. Особое внимание было уделено практическим мерам противодействия актуальным вызовам и угрозам, борьбе с террористическими проявлениями, незаконным оборотом наркотиков, совместным мерам в сфере кибербезопасности.
Асет Исекешев проинформировал коллег о деятельности Казахстана по основным направлениям ОДКБ, отметив необходимость комплексного и системного подхода в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.
По итогам заседания секретари советов безопасности государств-членов ОДКБ приняли Заявление об укреплении сотрудничества и координации усилий в целях борьбы с международным терроризмом, распространением террористической и связанной с ней экстремистской идеологии.
Участники мероприятия подписали ряд документов, направленных на совершенствование взаимодействия в рамках Организации.
Кроме того, был согласован проект повестки дня сессии Совета коллективной безопасности с участием глав государств ОДКБ, намеченной на 2 декабря.
Очередное заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ состоится в 2021 году в Таджикистане.
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