В США введут уголовное наказание для причастных к допинговым схемам
Документ назвали "Актом Родченкова".
Фото : Reuters17 ноября 2020, 17:27
Лиц, причастных к схемам, позволяющим системно нарушать антидопинговые правила, будут привлекать к уголовной ответственности в США, передает zakon.kz.
На данный момент законопроект, ужесточающий наказание за допинг в США, принял Сенат. После подписи президента в течении 10 дней документ вступит в силу.
"Акт Родченкова", а именно так назвали в США законопроект, будет распространяться на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA). По информации пресс-службы Американского антидопингового агентства (USADA). документ дает возможность властям США преследовать любого человека в мире, если он участвует в допинговом сговоре на соревнованиях с американским присутствием. При этом закон не будет распространяться на североамериканские профессиональные лиги (НБА, НХЛ и другие), которые не следуют кодексу WADA.
Нарушителям грозит штраф до 1 млн долларов и лишение свободы до 10 лет, преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, законом не предусматривается.
Добавим, что Григорий Родченков - бывший директор московской антидопинговой лаборатории, который выступает главным информатором WADA в деле о допинге в российском спорте.
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