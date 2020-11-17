В США введут уголовное наказание для причастных к допинговым схемам

Документ назвали "Актом Родченкова".

Лиц, причастных к схемам, позволяющим системно нарушать антидопинговые правила, будут привлекать к уголовной ответственности в США, передает zakon.kz.

На данный момент законопроект, ужесточающий наказание за допинг в США, принял Сенат. После подписи президента в течении 10 дней документ вступит в силу.

"Акт Родченкова", а именно так назвали в США законопроект, будет распространяться на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA). По информации пресс-службы Американского антидопингового агентства (USADA). документ дает возможность властям США преследовать любого человека в мире, если он участвует в допинговом сговоре на соревнованиях с американским присутствием. При этом закон не будет распространяться на североамериканские профессиональные лиги (НБА, НХЛ и другие), которые не следуют кодексу WADA.

Нарушителям грозит штраф до 1 млн долларов и лишение свободы до 10 лет, преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, законом не предусматривается.

Добавим, что Григорий Родченков - бывший директор московской антидопинговой лаборатории, который выступает главным информатором WADA в деле о допинге в российском спорте.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!