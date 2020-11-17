Врача приговорили к сроку за ошибку и гибель пациента

Это был первый случай за последние десять лет, когда медработника привлекли к уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

В Туркестанской области следователи полностью доказали вину врача-кардиолога, который допустил ошибку при лечении больного. Из-за его халатности пациент умер в реанимационном отделении, передает zakon.kz.

История произошла в 2019 году. В Сарыагашский РОП обратился мужчина, который сообщил, что по вине медработников в реанимационном отделении городской больницы скончался его старший брат. Факт зарегистрировали в ЕРДР по ст.317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником".

Расследованием дела занялась одна из опытнейших следователей области - майор полиции Алтынай Жолымбекова. Итогов расследования ждали родственники, с другой стороны решалась судьба врача.

В сентябре 2019 года скорая помощь привезла больного в приемный покой. Врач прописала пациенту внутривенное. После процедур мужчину отправили домой. В тот же день ему стало плохо и он снова попал в больницу, на сей раз уже в реанимацию, где скончался, не приходя в сознание. Был назначен ряд экспертиз. Ушло определенное время на ожидание, что скажут эксперты. Я работала со свидетелями, опрашивала родственников, знакомых, то есть в рамках данного уголовного дела провела все необходимые следственные действия. Практически в течение нескольких месяцев буквально по крупицам собирала все доказательства, - рассказала Жолымбекова.

Уголовное дело с обвинительным актом было направила в суд. Осенью 2020 года суд вынес приговор врачу в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

В практике областной полиции это был первый случай за последние десять лет, когда медработника привлекли к уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!