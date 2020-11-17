Убийца и насильник зарезал женщину в Таразе и ранил еще одну
Задержанный признался, что ножевые ранения нанес во время совместного распития спиртных напитков.
Фото : vladtime.ru17 ноября 2020, 17:51
Полицейские Тараза раскрыли убийство, передает zakon.kz.
16 ноября на пульт 102 обратился 42-летний мужчина с заявлением о том, что дома он обнаружил мать и супругу с ножевыми ранениями. Прибывшие на место происшествия полицейские и медицинские работники констатировали смерть 42-летней супруги/ Мать мужчины была госпитализирована в реанимационное отделение Жамбылской областной больницы, - сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим следам задержали 40-летнего жителя села Пригородное Жамбылского района, ранее судимого за убийство и изнасилование.
Задержанный признался, что ножевые ранения нанес во время совместного распития спиртных напитков, при внезапно возникшей ссоре.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 ч.1, 24-99 ч.1. Назначен ряд экспертиз. Вещественное доказательство изъято.
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