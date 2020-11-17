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Акимат и полицию "заминировал" алматинец

Его осудили на 2,5 года лишения свободы.

Фото : tvernews.ru17 ноября 2020, 18:05

В Алматы осудили лжетеррориста, передает zakon.kz.

В районном суде №2 Бостандыкского района рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиненного по ст.273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Установлено, что в середине июля подсудимый, находясь на работе в состоянии алкогольного опьянения, с мобильного телефона позвонил на пульт 112 в "Службу спасения" и сообщил, что в здании акимата заложено взрывное устройство.

10 августа вечером он, снова находясь в алкогольном опьянении, позвонил на пульт 102 в ДП Алматы, и сообщил недостоверную информацию о том, что в здании УП Бостандыкского района заложено взрывное устройство.

Материальный ущерб, причиненный действиями подсудимого правоохранительным органам, составил 124 079 тенге.

В суде мужчина вину признал. Его приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно исполнительной системы средней безопасности.


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