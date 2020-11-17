Горячие новости
Читайте также

Десятки людей в Сочи прыгали по эскалатору, чтобы спасти ребенка

Ребенку на помощь пришли по меньшей мере 20 человек.

Фото : Кадр из видео17 ноября 2020, 18:15

В сочинском ТЦ руку упавшей на эскалатор девочки затянуло в движущиеся ступени. На крики пострадавшего сбежались посетители и продавцы, сообщает zakon.kz.

Ребенку на помощь пришли по меньшей мере 20 человек, передает ТАСС.

Люди объединились и стали дружно прыгать на эскалаторе, пытаясь таким образом его остановить. Благодаря стараниям неравнодушных очевидцев руку девочки освободили. Ребенок отделался содранной кожей. После спасения посетили начали аплодировать.

Полиция и прокуратура в Сочи проводят проверку инцидента.

В рамках проверочных мероприятий устанавливаются причины и условия, способствовавшие происшествию, будет дана оценка исполнению организацией федерального законодательства о несовершеннолетних, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, - рассказали в прокуратуре Краснодарского края.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты