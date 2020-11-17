Десятки людей в Сочи прыгали по эскалатору, чтобы спасти ребенка

Ребенку на помощь пришли по меньшей мере 20 человек.

В сочинском ТЦ руку упавшей на эскалатор девочки затянуло в движущиеся ступени. На крики пострадавшего сбежались посетители и продавцы, сообщает zakon.kz.

Ребенку на помощь пришли по меньшей мере 20 человек, передает ТАСС.

Люди объединились и стали дружно прыгать на эскалаторе, пытаясь таким образом его остановить. Благодаря стараниям неравнодушных очевидцев руку девочки освободили. Ребенок отделался содранной кожей. После спасения посетили начали аплодировать.

Полиция и прокуратура в Сочи проводят проверку инцидента.

В рамках проверочных мероприятий устанавливаются причины и условия, способствовавшие происшествию, будет дана оценка исполнению организацией федерального законодательства о несовершеннолетних, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, - рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

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