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Школу в Нур-Султане закрыли из-за заболевшего КВИ учителя

Никто из детей не заразился.

Фото : education.24tv17 ноября 2020, 18:39

Гимназию №79 в Нур-Султане закрыли на двухнедельный карантин после того, как выявили коронавирусную инфекцию у одного из учителей, сообщает zakon.kz.

Никто из детей инфекцией не заразился, передает BaigeNews.kz.

Вчера у учителя был выявлен коронавирус, сегодня уже вся школа перешла на дистанционное обучение. Школа закрыта на двухнедельный карантин, согласно постановлению санврача, - заявили в акимате Нур-Султана.

По данным председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетовой, всего за 16 ноября среди детей выявили 55 случаев заражения коронавирусом.


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