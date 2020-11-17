Школу в Нур-Султане закрыли из-за заболевшего КВИ учителя
Никто из детей не заразился.
Фото : education.24tv17 ноября 2020, 18:39
Гимназию №79 в Нур-Султане закрыли на двухнедельный карантин после того, как выявили коронавирусную инфекцию у одного из учителей, сообщает zakon.kz.
Никто из детей инфекцией не заразился, передает BaigeNews.kz.
Вчера у учителя был выявлен коронавирус, сегодня уже вся школа перешла на дистанционное обучение. Школа закрыта на двухнедельный карантин, согласно постановлению санврача, - заявили в акимате Нур-Султана.
По данным председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетовой, всего за 16 ноября среди детей выявили 55 случаев заражения коронавирусом.
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