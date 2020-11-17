Иностранец обвинил жителя ЗКО, что тот держал его в рабстве

Азатбек рассказывает, что там остались еще несколько кыргызов. Они в рабстве уже 8 лет. Полиция проверила сведения.

Азатбек Амиров из Кыргызстана утверждает, что житель Таскалинского района удерживал его в рабстве в течение девяти месяцев, сообщает zakon.kz.

Он убежал из поселка Бастау. Бежать, по его словам, помогла дочь хозяина, передает портал Мой Город.

Азатбек рассказывает, что там остались еще несколько кыргызов - Темир, Эмиль и Каныбек. Они в рабстве уже 8 лет.

Официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков рассказал, 14 ноября в отдел полиции Таскалинского района позвонил неизвестный мужчина и попросил проверить информацию о незаконном удержании нескольких граждан Киргизии. На место сразу же выехала группа в составе руководителей соответствующих подразделений ДП ЗКО. Информация о незаконном удержании иностранных граждан оказалась ложной.

В полиции заверили, что в ходе проверки было установлено, что иностранец действительно работал в крестьянском хозяйстве. Работал по договору один, других граждан Киргизии в КХ не было. Это подтвердили опрошенные местные жители. При этом они отметили, что Амиров за время своего пребывания в селе свободно передвигался по населенному пункту и его никто не удерживал.

Проработав в КХ в качестве разнорабочего, до начала ноября 2020 года он выехал в город Алматы. При этом глава КХ оплатил ему 100 тысяч тенге за работу и на дорогу. Была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что у иностранца истек срок временной регистрации, и чтобы избежать депортации в Киргизию и штрафа он придумал эту историю с незаконным удержанием, – рассказал Болатбек Белгибеков.

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