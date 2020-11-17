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О необходимости зарегистрировать авто с армянскими номерами напомнили в ВКО

Срок регистрации истекает 1 марта 2021 года.

Фото : toppress.kz17 ноября 2020, 19:09

В Департамент полиции Восточно-Казахстанской области напомнили о необходимости зарегистрировать автомобили, завезенные из Армении, до 1 марта 2021 года, передает zakon.kz.

Регистрация таких авто проходит в стране с 1 июня текущего года. В постановление Правительства РК от 20 мая 2020 года «О некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами Республики Казахстан отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения» были внесены изменения.

Если ранее документ устанавливал сроки регистрации до 1 сентября, то сейчас зарегистрировать автомашину с армянскими номерами можно до 1 марта 2021 года.

Для дачи гражданам разъяснения о порядке регистрации транспортных средств ввезенных из Республики Армения ежедневно осуществляет работу Сall-центр 8-(7232)-23-41-65, 23-41-59, где ведут работу наиболее компетентные сотрудники административной полиции ДП ВКО, - сообщил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Для регистрации автомашин с армянскими номерами требуется:
-уплатить регистрационные сборы (общая сумма менее 12 тысяч тенге);
-предоставить документ удостоверяющий личность;
-документы на автомобиль с нотариально заверенным переводом.

После регистрации владельцам выдаются национальное свидетельство о регистрации транспортного средства РК и государственные номера на желтом фоне.

При этом сроки эксплуатации зарегистрированных автомобилей из Армении не ограничиваются, собственник автомобиля вправе сам принять решение о сроках его эксплуатации, без права на отчуждение.

Также в полиции напомнили, что в связи эпидемиологической обстановкой, в специализированных ЦОН сокращен режим работы, прием граждан осуществляется по предварительному бронированию очереди.

Сбор необходимых документов, получение доверенности на предоставление интересов от собственника автомобиля занимает не малое количество времени, которого попросту может не хватить до окончания сроков регистрации определенных правительством.

В этой связи Департамент полиции Восточно-Казахстанской области рекомендует жителям, имеющим в собственности автомашины на армянском учете, не затягивать вопрос по их регистрации.


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