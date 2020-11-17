На Иссык-Куле количество обращений в больницы с COVID-19 увеличилось в шесть раз

Замглавы области поручила руководителям районных администраций усилить работу по информированию населения.

В Иссык-Кульской области на лечении находятся 387 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель полпреда в регионе Эльмира Усенова на расширенном заседании руководителей районов, МСУ и областных структур, передает zakon.kz.

По ее данным, резкое увеличение обращений за медицинской помощью зафиксировано в октябре, сообщает 24kg.

Со второй половины августа был спад заболеваемости, в день было четыре-пять обращений за медицинской помощью. Но с октября количество обращений выросло в шесть раз, — проинформировала она.

Замглавы области поручила руководителям районных администраций усилить работу по информированию населения.

Выход из ситуации возможен только при совместной работе. Складывается впечатление, что проблему оставили только медикам. Руководителям районных администраций необходимо усилить работы по проведению разъяснительных работ среди населения, — отметила она.

Как сообщается, по области работают девять стационарных медучреждений, два центра общеврачебной практики, шесть ЦСМ, 42 ГСВ, 11 юридически самостоятельных ГСВ и 120 ФАПов.

В больницах подготовили 545 койко-мест и 26 реанимационных коек.

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