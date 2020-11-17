Умер известный режиссер Роман Виктюк

Несколько недель назад сообщалось о том, что он попал в больницу с коронавирусом. Причиной смерти врачи называют инсульт.

Народный артист России Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни, передает zakon.kz

Об этом ТАСС сообщили в дирекции московского Театра Романа Виктюка.

Несколько недель назад сообщалось о том, что он попал в больницу с коронавирусом. После того как состояние режиссера ухудшилось, его перевели в реанимацию. Причиной смерти врачи называют инсульт.

Роман Григорьевич Виктюк — российский театральный режиссер, художественный руководитель Театра Романа Виктюка.

Родился 28 октября 1936 года во Львове. Закончил актерский факультет ГИТИСа, работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. Был ведущим режиссером в Русском драматическом театре Литовской ССР (ныне Русский драматический театр Литвы) в 1970-1974 годах.

Начиная с середины 1970-х, режиссер ставит спектакли в столичных театрах, среди которых "Царская охота" в Театре им. Моссовета, "Муж и жена снимут комнату" и "Татуированная роза" во МХАТе, "Утиная охота" А. Вампилова и "Уроки музыки" Л. Петрушевской в Студенческом театре МГУ (был запрещен).

В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" Роман Виктюк поставил свой самый известный спектакль — "Служанки", по пьесе Ж. Жене.

Благодаря разработке особой актерской пластики в сочетании с актерской игрой Виктюку удалось создать спектакль, который был показан во многих странах мира, собрал множественные отзывы прессы, а самого режиссера сделал узнаваемым и известным театральным деятелем.

В 1990 открыл театр Романа Виктюка.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!