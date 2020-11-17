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"Барыс" уступил "Металлургу" в домашнем матче

Решающей стала послематчевая буллитная серия, где успешнее оказались магнитогорцы.

Фото : hcbarys.kz17 ноября 2020, 23:02

В домашнем матче в рамках регулярного чемпионата КХЛ столичный "Барыс" проиграл магнитогорскому "Металлургу", сообщает zakon.kz.

Первой шайбы зрителям пришлось ждать более получаса. Фил Вароне броском в касание отличился в большинстве, запустив счетчик своих шайб в КХЛ. Гости отыгрались на старте третьего периода, шайбу забросил Николай Прохоркин.

Встреча вышла за пределы основного времени, а затем и добралась до серии послематчевых бросков. Здесь успешнее оказались хоккеисты "Металлурга", победный бросок на счету Прохоркина.

В составе "Барыса" произошел ряд изменений – вместо Никиты Клещенко и Павла Акользина в заявку попали Алихан Асетов и Егор Шалапов, - говорится на сайте ХК "Барыс".

Заключительный матч домашней серии "Барыс" проведет в четверг, когда примет "Авангард". Начало матча в 19:30, игра пройдет без зрителей.


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