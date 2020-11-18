Путин: Обвинения Пашиняна в предательстве безосновательны

Президент РФ также назвал "самоубийством" ситуацию, при которой в случае смены власти в Армении новые лидеры отказались бы соблюдать условия достигнутого соглашения по Карабаху.

Владимир Путин заявил, что обвинения в адрес премьер-министра Армении в предательстве не имеют под собой никаких оснований, сообщает zakon.kz.

Президент РФ в эфире телеканала "Россия 24" дал высокую оценку действиям Никола Пашиняна, решившего незамедлительно прекратить боевые действия с Азербайджаном.

По словам главы российского государства, Пашинян справедливо назвал критической ситуацию в Нагорном Карабахе перед подписанием соглашения. Ситуацию, которая сложилась в Армении после подписания соглашения по Карабаху, Путин назвал внутренним делом страны. Он добавил, что смена власти "через улицу" не приводит к позитивному результату.

Путин рассказал, что 19—20 октября, после того как азербайджанская армия установила контроль над незначительной южной частью Карабаха, у него состоялся ряд телефонных разговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В целом мне удалось убедить президента Алиева в том, что можно уже прекратить боевые действия. Но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев в том числе в город Шуша. Неожиданно для меня позиция наших армянских партнеров была сформулирована таким образом, что для них это неприемлемо. И премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха, — сказал российский лидер.

Путин также назвал "самоубийством" ситуацию, при которой в случае смены власти в Армении новые лидеры отказались бы соблюдать условия достигнутого соглашения по Карабаху.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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