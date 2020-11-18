TikTok ввел дополнительные меры родительского контроля
Подростку будет доступен только тот контент, который опубликовали одобренные родителями подписчики.
Социальная сеть TikTok запускает новые инструменты для родительского контроля, которые позволят обезопасить от нежелательного контента и подписчиков, сообщает zakon.kz.
Информация об этом опубликована на сайте социальной сети.
Подростку будет доступен только тот контент, который опубликовали одобренные родителями подписчики. В настройках можно будет установить, кто будет комментировать видео в аккаунте, все пользователи или только одобренные подписчики. Кроме того, родители могут ограничивать время, которое их дети проводят в приложении.
Кроме того, TikTok ввел функцию "Поиск", которая позволяет ограничить подростку возможность искать видеоролики, пользователей, хештеги или музыку. "По усмотрению родителей ему будет доступен только тот контент, который опубликовали одобренные подписчики", - пояснили в компании.
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