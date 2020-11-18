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TikTok ввел дополнительные меры родительского контроля

Подростку будет доступен только тот контент, который опубликовали одобренные родителями подписчики.

Фото : Yahoo News18 ноября 2020, 01:15

Социальная сеть TikTok запускает новые инструменты для родительского контроля, которые позволят обезопасить от нежелательного контента и подписчиков, сообщает zakon.kz.

Информация об этом опубликована на сайте социальной сети.

Подростку будет доступен только тот контент, который опубликовали одобренные родителями подписчики. В настройках можно будет установить, кто будет комментировать видео в аккаунте, все пользователи или только одобренные подписчики. Кроме того, родители могут ограничивать время, которое их дети проводят в приложении.

Кроме того, TikTok ввел функцию "Поиск", которая позволяет ограничить подростку возможность искать видеоролики, пользователей, хештеги или музыку. "По усмотрению родителей ему будет доступен только тот контент, который опубликовали одобренные подписчики", - пояснили в компании.


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