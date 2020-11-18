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Парламент Турции одобрил отправку войск в Азербайджан

В Кремле заявили, что это внутренние процедуры, предусмотренные законодательством страны.

Фото : Baku.ws18 ноября 2020, 01:45

Парламент Турции проголосовал за предложение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана отправить военных в Азербайджан, сообщает zakon.kz.

Предполагается, что турецкие военные будут задействованы в работе создаваемого совместно с Россией центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, передает РИА "Новости".

Центр будет находиться на территории Азербайджана.

Указ Эрдогана поддержали депутаты правящей Партии справедливости и развития, основной оппозиционной Народно-республиканской партии, Партии националистического единства и "Хорошей партии".

Рамки миссии, численность персонала определит администрация президента Турции.

В Кремле заявили, что это внутренние процедуры, предусмотренные законодательством страны.


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