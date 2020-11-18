Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для пациентов с низким иммунитетом

У таких пациентов дольше выделяются жизнеспособные частички коронавирусной инфекции.

Жизнеспособные частички коронавируса у переболевших COVID-19, имеющих заболевания, которые приводят к резкому снижению иммунитета, могут выделяться дольше, чем у людей с нормальным иммунитетом, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она пояснила, что в некоторых случаях после выздоровления у переболевшего в биообразцах может обнаруживаться генетический материал коронавируса. В большинстве случаев это нежизнеспособный вирус. По последним научным данным, он может выделяться до 90 дней от начала заболевания, в зависимости от скорости обновления эпителия верхних дыхательных путей.

В связи с этим опасность такого человека для окружающих достаточно мала, но тем не менее она все же существует. Особое внимание в этом случае заслуживают люди, страдающие заболеваниями, приводящими к резкому снижению иммунитета. У них жизнеспособный вирус может выделяться значительно дольше, чем у лиц с нормальным иммунитетом, - отметила Пшеничная.

Так, например, в научном журнале Cell в октябре была опубликована статья, где приводился клинический случай - у женщины, страдающей хроническим лимфолейкозом и приобретенной гипогаммаглобулинемией, жизнеспособный вирус выделялся до 70 дней, а его генетический материал - до 105 дней после установления диагноза COVID-19.

Вопрос о том, достаточна ли [для заражения окружающих] доза жизнеспособного вируса, выделяемого в течение длительного времени у отдельных выздоравливающих с подавлением иммунного ответа из дыхательных путей, остается открытым. Поэтому переболевший пациент считается на сегодняшний день безопасным для окружающих только после отрицательного ПЦР-теста на SARS-CoV2, - заключила Пшеничная.

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