За сутки заболели 268 человек.

Растет количество заболевших пневмонией в Казахстане , сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зафиксированы 268 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 85 человек выздоровели.



Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 40488, летальных случаев - 421, выздоровевших - 29719.

Смертность от коронавируса растет в Казахстане. За сутки скончались семь человек. От пневмонии ни один человек не скончался за сутки.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 9 541 человека, среди которых 468 детей. В стационарах находится –2 991 пациент, на амбулаторном уровне – 6 550 человек. 227 человек находятся в тяжелом состоянии, 24– крайней степени тяжести, 22 - на аппаратах ИВЛ, - сообщили в министерстве здравоохранения.

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