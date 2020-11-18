Растет количество заболевших пневмонией в Казахстане
За сутки заболели 268 человек.
Фото : bashinform.ru18 ноября 2020, 09:08
Растет количество заболевших пневмонией в Казахстане , сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зафиксированы 268 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 85 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 40488, летальных случаев - 421, выздоровевших - 29719.
Смертность от коронавируса растет в Казахстане. За сутки скончались семь человек. От пневмонии ни один человек не скончался за сутки.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 9 541 человека, среди которых 468 детей. В стационарах находится –2 991 пациент, на амбулаторном уровне – 6 550 человек. 227 человек находятся в тяжелом состоянии, 24– крайней степени тяжести, 22 - на аппаратах ИВЛ, - сообщили в министерстве здравоохранения.
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