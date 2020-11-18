Информацию о том, что дезинфекция в школах губит детей, распространяют в Сети

Якобы у детей случаются ожоги верхних дыхательных путей.

В Сети распространяют информацию о том, что у детей, посещающих дежурные классы, появляется сильный кашель. И причина этому якобы химия, используемая при дезинфекции в учебных заведениях, из-за которой у детей случаются ожоги верхних дыхательных путей, передает zakon.kz.

Портал stopfake.kz решил успокоить родителей казахстанских детей, которых взволновало это сообщение.

Сообщается, что в Казахстане для дезинфекции школ, больниц и других общественных мест используются не токсичные и не опасные для здоровья вещества. Как сообщали в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг, все средства сертифицированы, внесены в реестр и имеют четкие инструкции по применению, в которых указаны пропорции приготовления растворов для санобработки.

Далее в опровержении сказано, что симптомы ожога дыхательных путей гораздо серьезнее, чем просто сухой кашель. Он, как правило, сопровождается стремительным отеком, приводящим к обструкции. Пострадавшие нуждаются в срочной интубации трахеи. Например, при химическом ожоге дыхательных путей появляются волдыри на губах, волосы на лице и в носу обожжены.

При ожоге нижних дыхательных путей быстро развивается дыхательная недостаточность, кашель и отхаркивание мокроты с кровью. Могут проявляться симптомы отравления угарным и другими газами.

На видео одна из женщин упоминает препарат "Зодак", который якобы ослаблял симптомы "химического ожога" у ее сына. Но этот препарат не способен облегчить страдания пациентов с химическими или термическими ожогами. Он относится к группе антигистаминных препаратов и используется для купирования симптомов аллергических ринитов, конъюнктивитов и идиопатической крапивницы.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!