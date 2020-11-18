Состоятся дебаты на тему "Проект поправок в профильный закон юристов: за и против"

Настало время противоборствующим сторонам встретиться в прямом эфире, чтобы обменяться мнениями и ответить на многочисленные вопросы друг друга.

Дамы и господа!

Уже месяц в соцсетях и СМИ происходят бурные обсуждения поправок, касающихся статуса юридических консультантов. Было опубликовано множество статей как сторонников, так и противников нововведений. Напомним, одной из предлагаемых новелл является создание Республиканской палаты юридических консультантов (РПЮК). Настало время противоборствующим сторонам встретиться в прямом эфире, чтобы обменяться мнениями и ответить на многочисленные вопросы друг друга.

19 ноября в 18:00 (по времени г.Нур-Султан) приглашаем вас на открытые дебаты "Проект поправок в профильный закон юристов: за и против".

В эфире обсудим планируемые поправки в Закон "Об адвокатской деятельности и юридической помощи": создание Республиканской палаты юридических консультантов, увеличение минимальной численности членов палат с 50 до 300, повышение размера членских взносов ПЮК.

Участники дебатов:

- Ануарбек Скаков, Председатель ПЮК г. Нур-Султан

- Абдыкарым Акжанов, Заместитель председателя ОЮЛ "Ассоциация палат юридических консультантов РК"

-Фарид Алиев, Председатель Совета ОЮЛ "Ассоциация палат юридических консультантов "Қазақстан заң-кеңес"", член ПЮК "Iustus", Управляющий партнер Международной юридической компании "ALC Attorneys"

- Жумагельды Елюбаев, д.ю.н., профессор, Председатель ПЮК "Kazakhstan Bar Association"

- Ерланбек Жусупов, к.ю.н., директор/управляющий партнер Юридической фирмы ZANGER, Заместитель Председателя ПЮК "Цивилисты Алматы"

-Владислав Надточий, Советник Председателя ПЮК "LEGALMAN", Директор юридической фирмы "Интеллект Партнерс"

- Ренат Кадыров, Председатель ПЮК "Альянс"

- Руслан Джусангалиев, Председатель совета Казахстанской ассоциации ПЮК, председатель ПЮК "СТАТУС"

Модератор: Михаил Надточий, Член Общественного совета по вопросам деятельности органов юстиции

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