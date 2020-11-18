Запуск терминала на станции Достык планируется в 2022 году

АО "НК "КТЖ" и ТОО "Dostyk Transportation & Logistics" подписали Соглашение о сотрудничестве.

В ноябре текущего года между АО "НК "КТЖ" и ТОО "Dostyk Transportation & Logistics" подписано Соглашение о сотрудничестве по строительству терминала на станции Достык, сообщает zakon.kz.

Это четвертый проект, реализуемый АО "НК "КТЖ" в рамках развития станции Достык по строительству терминалов, - сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Запуск терминала планируется в 2022 году, на котором будут созданы мощности по обработке более 1 млн тонн навалочных грузов и перевалке до 100 тыс. контейнеров. Общая площадь участка под строительство терминала составляет 8,5 га.

Подписанное Соглашение способствует повышению конкурентоспособности транспортного маршрута через станцию Достык, что особенно важно в условиях динамично развивающихся контейнерных перевозок.

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