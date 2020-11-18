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На севере Казахстана потеплеет 

Прогноз погоды на три дня.

Фото : pixabay.com18 ноября 2020, 10:37

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 19-21 ноября, сообщает zakon.kz.

На большую часть Казахстана продолжит оказывать свое влияние Северо-западный антициклон, однако местами по стране ожидается снег, связанный с атмосферными фронтальными разделами. На северо-западные и северные регионы республики начнет смещаться ложбина циклона, с центром над Мурманском, который принесет небольшое повышение температуры воздуха, - сообщили в ведомстве.


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